Il futuro di Daniele Faggiano potrebbe essere all'Inter. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Parma, il tecnico nerazzurro Antonio Conte avrebbe espressamente nominato il dirigente ducale come potenziale nuovo ingresso in società. L'ex ct, che ha lavorato col ds gialloblu nella propria esperienza a Siena, avrebbe fatto il suo nome a Marotta, con l'intento di ingaggiarlo in vista della prossima stagione.