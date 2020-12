Inter, Conte ha scaricato Perisic: per sostituirlo il nome giusto è sempre Emerson Palmieri

Antonio Conte ha già deciso di scaricare Ivan Perisic in vista del mercato di gennaio. Il croato è in cerca di una nuova squadra e nel caso in cui Marotta e Ausilio dovessero riuscire a piazzarlo in uscita, ecco che il sostituto potrebbe davvero essere Emerson Palmieri, a sua volta in uscita dal Chelsea e da tempo nel mirino dei nerazzurri. A riportarlo è Tuttosport.