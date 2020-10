Inter, Conte: "Hakimi? È successo qualcosa di strano. Chi gli è stato vicino era un po' preoccupato"

Antonio Conte, intervenuto in conferenza stampa nel post partita contro il Genoa, è tornato sulla questione Hakimi, col marocchino che ha dovuto saltare la sfida di Champions League contro il Borussia Monchengladbach poiché positivo al Covid-19: "È successo qualcosa di strano. Al mattino si è allenato con noi, abbiamo preparato la partita con Hakimi. Al pomeriggio mi hanno bussato in camera, il dottore insieme a Oriali per dirmi che Hakimi era positivo. Con tutte le ripercussioni della situazione, perché devi tranquillizzare un attimo l'ambiente, parlare con i calciatori. Chi gli è stato vicino era un po' preoccupato. Io ho cercato di minimizzare per permetterci di concentrarci sull'evento sportivo, ma è successo qualcosa di troppo strano. Adesso il ragazzo per fortuna è negativo, però dispiace perché comunque non vorresti avere questo tipo di imprevisti".