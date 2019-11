Inter, Conte: "Ho un gruppo di ragazzi che daranno sempre il massimo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo il successo sul Torino, il tecnico nerazzurro Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Inter TV: "Molto contento. Siamo riusciti a non prendere gol e poi a farne tre. Dal punto di vista realizzativo, diciamo che questa è diventata una consuetudine. A livello di non subire gol, invece, nelle ultime partite eravamo stati un po' troppo generosi. Sono contento per la prova dei ragazzi: si sono calati subito a livello di mentalità in condizioni atmosferiche non buone, perché il campo era pesante e il pallone poteva fermarsi nelle pozzanghere. I giocatori meritano queste soddisfazioni, perché stanno facendo qualcosa di bello, di cui bisogna essere orgogliosi - riporta Fcinternews.it -. Borja Valero e Dimarco? Questo è un gruppo veramente sano, formato da ragazzi che hanno a cuore l'Inter. Per me è un piacere andare ogni giorno alla Pinetina e lavorare con loro. Oggi sono contento sia per Borja che per Federico Dimarco. Borja ha lavorato in questi tre mesi: è stato zitto, non si è lamentato di niente, ed oggi si è fatto trovare pronto; una prestazione eccezionale, su un campo che non esaltava le sue caratteristiche ma lui si è calato bene. Dimarco è un ragazzo super positivo, che ha a cuore l'Inter: oggi si è meritato l'esordio. Ora bisogna continuare: io ho un gruppo di ragazzi che, al di là delle difficoltà che eventualmente potremo incontrare, daranno a prescindere il 200%. Questo mi lascia molto tranquillo".