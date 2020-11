Inter, Conte: "I dettagli spostano il risultato ma la squadra ha dimostrato di potersela giocare"

Dopo la sconfitta contro il Real Madrid, il tecnico dell'Inter Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Nel bene e nel male è la mia Inter anche perchè io sono l'allenatore. Penso che ci vogliano anche questi step di crescita per noi. Non so quante squadre siano venute qui a Madrid a giocare questo tipo di partite, a rimontare due gol. Abbiamo ripreso la partita, abbiamo avuto le occasioni per fare il 3-2 e poi abbiamo subito il terzo gol. Sicuramente i risultati di questo ultimo periodo non premiano quello che stiamo facendo e per gli sforzi che i ragazzi stanno facendo. Però ci dimostrano che i dettagli devono essere curati al 100%, a volte i dettagli spostano la partita. C'è poco da dire sul retropassaggio, detto questo penso ci fosse un fallo su Hakimi di Mendy e su calcio da fermo c'è una marcatura che va fatta in maniera ferrea e decisa. I ragazzi devono capire che i dettagli spostano. La mentalità però con cui stiamo affrontando le partite mi lascia soddisfatto perchè c'è una crescita esponenziale. Il Real Madrid oggi ha parlato di finale e il Real le finali non le sbaglia. Torniamo a casa con un risultato penalizzante".

La qualità fa la differenza. Il terzo gol è fatto di qualità.

"Come ho detto prima, non ci sono scorciatoie. Anche l'Inter sta facendo il suo percorso. Se vediamo l'anno scorso e quest'anno, l'Inter a livello europeo è cresciuta tanto. C'è una squadra convinta dei propri mezzi con la voglia di fare la partita al di là che si possa giocare col Real Madrid o con una squadra meno forte. Questi step di crescita sono importanti per capire dove migliorare. Al tempo stesso c'è molta amarezza per quello che si produce e per il tipo di partita che si fa alla fine parliamo di risultati che ci dicono male".

Si possono allenare i dettagli?

"I dettagli a questi livelli spostano il risultato. Però mancano tre partite e sono nove punti. Questa squadra ha dimostrato di potersela giocare. Penso che anche con un pizzico di fortuna in più si possa portare a casa un risultato positivo. Bisogna però continuare a lavorare sui dettagli, sapere che questa è la strada giusta. Venire qui a Madrid e giocarsi la partita in questa partita ci deve essere lavoro, mentalità e fiducia nei propri mezzi. Dobbiamo lavorare molto sui dettagli perchè quelli ci stanno penalizzando in maniera importante".