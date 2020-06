Inter, Conte: "I trofei non si vincono dall'oggi al domani. Avremmo meritato la finale"

Il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida disputata oggi contro il Napoli che è costata ai nerazzurri la possibilità di accedere alla finale dell’Olimpico di mercoledì:

Avete subito il gol nel periodo migliore, squadra non cinica.

"Sì, se per cinismo intendiamo la cattiveria mi trova d'accordo. Potevamo essere più cattivi, abbiamo creato tantissimo raccogliendo solo un gol. Poi Ospina è stato il migliore in campo per il Napoli, con interventi incredibili. Ed è stato anche l'autore dell'assist sul gol. Ha fatto una prestazione fantastica".

Cinque sostituzioni: è un'idea che la convince?

"Mah, sicuramente è una situazione adottata per cercare di dare più respiro ai giocatori visto che ci aspetta qualcosa di folle a livello calcistico, perché pensare di giocare così tanto tra giugno e luglio non è normale. Sarà una novità, le 5 sostituzioni possono dare respiro ai calciatori e possono permetterci di correre meno rischi a livello di infortuni. Ma l'importante per noi è che al di là delle sostituzioni chi entra sappia cosa fare, come oggi".

Chi vince in finale?

"Sinceramente in questo momento mi riesce difficile pensarci, c'è l'amarezza e il rammarico che ce la saremmo meritata noi questa finale. Mi auguro sia una bellissima finale, complimenti a entrambe".

Questo è un Eriksen diverso rispetto a quello che è arrivato.

"Ci abbiamo lavorato, così come sul sistema che gli permetta di integrarsi al meglio. Abbiamo lavorato tatticamente e fisicamente. Ha fatto bene, sono contento per lui e sono convinto che continuerà così".

Come valuta la stagione attuale dell'Inter?

"Non sta a me valutarla. Penso ci sia stata una crescita importante sotto tutti i punti di vista, due su tutti Lautaro e Bastoni. Il mio compito è alzare il livello, migliorare i calciatori e portarli a essere competitivi per la vittoria. Le vittorie non si raggiungono dall'oggi al domani soprattutto se non vinci da 9 anni. Sono contento di questi ragazzi, la strada è giusta e renderà orgogliosi i tifosi dell'Inter".

Quanto può influire l'assenza di pubblico?

"Noi dobbiamo essere concentrati e fare il meglio a prescindere. Dispiace giocare senza pubblico, ma c'è questa situazione e dobbiamo adeguarci giocando nello stesso modo", le parole riportate da Fcinternews.it.