Inter-Conte, il divorzio è ancora possibile. E resta in piedi l'ipotesi licenziamento per giusta causa

Antonio Conte non ha dimenticato e può ancora salutare l'Inter. Ne scrive Tuttosport, che fa il punto sul faccia a faccia con Zhang, destinato a celebrarsi dopo la finale di questa sera contro il Siviglia. I successi hanno garantito la tregua, ma il tecnico salentino chiederà garanzie ben precise, forte anche dell'appoggio della squadra e dei tifosi: le richieste andranno dal mercato all'organizzazione societaria, passando per un filo diretto con la proprietà. L'esonero è difficile, ma se non ottenesse le risposte giuste Conte potrebbe comunque salutare, e secondo il quotidiano torinese resta in piedi anche l'ipotesi di un'azione legale per giusta causa alla luce delle dichiarazioni di Bergamo. In caso di separazione, conflittuale o meno, il salvagente avrebbe le fattezze di Massimiliano Allegri.