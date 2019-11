Inter, Conte: "Il gol ci poteva ammazzare, ma ora siamo credibili"

© foto di www.imagephotoagency.it

Antonio Conte, il tecnico dell'Inter, a Sky Sport dopo la vittoria per 2-1 in casa del Bologna:

L'Inter è dura a morire...

"C'è stata una grande risposta da parte nostra. Il gol subito, su autorete, ci poteva ammazzare, invece questi ragazzi hanno dimostrato grande forza interiore. Questa è una buona notizia per noi. Quando le cose sono semplici, è difficile valutare questi aspetti. Abbiamo dato un segnale importante, soprattutto a noi e non agli altri, che non dobbiamo guardare. Dobbiamo pensare a migliorarci, a dare questi segnali anche e soprattutto ai nostri tifosi. Il nostro obiettivo è diventare credibili e uscire dal campo con la maglia sudata e ci stiamo riuscendo. Ora andiamo a dormire e domani mattina già pronti perché c'è un'altra grande partita a Dortmund. Non vogliamo avere rimpianti".

Li avevi già visti insieme nella tua mente Lautaro e Lukaku?

"I due attaccanti sono molto importanti. Lautaro lo avevo studiato e visto: è una prima e al tempo stesso una seconda punta. Come Romelu, che è forte fisicamente ma è anche veloce. Dialogano bene tra di loro e stiamo lavorando tanto su questa connessione che devono avere. Sono contento, oltre che per i gol, per il lavoro. Dietro di loro sta crescendo Esposito, un ragazzo molto giovane che può avere un futuro promettente se continua con questa umiltà e voglia".

A Conte piacciono le sfide difficili: vincere a Milano lo è?

"Sapevo di andarmi a mettere dentro una sfida difficile e dura. A me piace e la mia storia parla da sola, sono sempre arrivato in momenti critici nei top club. Penso alla Juventus e al Chelsea. Spero di avere tanta forza per vincere anche con l'Inter. Sono felice di lavorare con un gruppo di ragazzi seri e disponibili, oggi anche chi è entrato ha dato un impulso importante. C'è il fuoco dentro e sono contento".