Inter, Conte: "Il ritardo iniziale pesa. Da me conta l'organizzazione, non l'improvvisazione"

vedi letture

Quanto ha pesato la partenza in ritardo sulla stagione dell’Inter di Antonio Conte? In conferenza stampa, alla vigilia della gara contro il Torino, il tecnico nerazzurro risponde così: “Noi siamo stati l'ultima squadra italiana a finire la scorsa stagione, abbiamo smesso il 21 agosto e non c'è stato tantissimo tempo per riposare né per prepararci. Abbiamo dovuto inserire i giocatori in partite ufficiali e non facendo allenamenti o amichevoli: è un fattore da non trascurare, soprattutto nelle mie squadre, dove l'organizzazione prevale sull'improvvisazione”.

Qui la conferenza stampa integrale di Conte.