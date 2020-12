Inter, Conte: "Il Sensi che conosco io è ancora molto lontano. Handanovic? Eurogol di Sottil"

Antonio Conte, intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria di Cagliari, ha parlato anche del progressivo rientro di Stefano Sensi, tormentato dagli infortuni nel corso della sua avventura a tinte nerazzurre: "Sensi può tornare titolare? Dipende da lui, se riacquista la condizione di forma dell'anno scorso sì. Quello di oggi è un piccolo step, ma il Sensi che conosco io è ancora molto lontano. Stefano da un anno veramente tribolato, incrociamo le dita affinché dia continuità, ma non voglio un Sensi dimezzato".

Non è mancata poi neanche una battuta sul gol di Riccardo Sottil e la mancata risposta di Samir Handanovic: "È stato un eurogol di Sottil. Se fai 100 di quei tiri, non so quante volte riesci a colpire la palla in quel modo. Complimenti a Sottil che è un ragazzo interessante".