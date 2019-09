Inter, Conte imita Mancini (ma con più gol). Poi arrivò quarto

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Cinque partite, cinque vittorie, l'etichetta di anti-Juve scippata al Napoli - che è distante sei punti - e solo un gol subito. La nuova Inter di Antonio Conte funziona a meraviglia, anche se con la Lazio il migliore in campo è stato (di gran lunga) Samir Handanovic, bravo a chiudere la porta e blindare i tre punti che tengono a distanza la Juventus di Maurizio Sarri, meno convincente dei nerazzurri in queste prime battute di campionato. C'è, però, un precedente relativamente recente, con Roberto Mancini: stagione 2015-16, l'Inter è prima in classifica con 15 punti, 1 gol subito, ma solamente 6 fatti. Questa è la grossa differenza rispetto alla squadra attuale, già in doppia cifra dopo 5 giornate.

CROCEVIA FONDAMENTALE - Alla sesta arrivò però la prima batosta, contro la Fiorentina di Paulo Sousa, un 4-1 che non ammetteva repliche. Ma fino a Natale fu un'Inter che sembrava potesse reggere il confronto con tutte, dal Napoli alla Juve. La Sampdoria può essere la prova del nove per i nerazzurri che, il 6 di ottobre, ospiteranno a San Siro la Juventus, per il secondo big match dopo il derby. A tal proposito, anche il Mancio vinse la stracittadina (1-0, gol di Icardi).

LA LUNGA DISTANZA - Nelle ultime stagioni, d'altro canto, il problema è stato di tenuta con i mesi invernali. Detto di Mancini, finito quarto, due anni fa Spalletti raccolse 13 punti, salvo poi arrivare quarto solamente all'ultimo respiro, con il gol di Vecino contro la Lazio. Lì c'erano state affermazioni importanti contro Roma e Fiorentina. Invece nella passata annata solo due vittorie e un pari nelle prime cinque, perdendo contro Sassuolo e Parma. Di fatto è la partenza peggiore degli ultimi cinque anni: anche de Boer fece meglio, raccogliendo 10 punti e battendo la Juventus grazie a Perisic e Icardi. Anche i marcatori raccontano di un tempo oramai andato.