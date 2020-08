Inter, Conte: "In finale le due più meritevoli. Dobbiamo impostare la gara sui nostri ritmi"

“Il Siviglia per arrivare a questa finale ha battuto squadre come Roma, Wolverhampton che conosco piuttosto bene, e infine Manchester United che era forse la favorita del torneo. E noi abbiamo fatto un certo tipo di percorso per arrivare fino a qui”. Parla così Antonio Conte ai microfoni di Inter Tv alla vigilia della sfida contro gli spagnoli in finale di Europa League: “In finale sono arrivate due formazioni che hanno meritato di più e mi aspetto una partita tosta. Noi ci arriviamo con la giusta condizione, la giusta conoscenza e la giusta umiltà e siamo consapevoli di aver aumentato l’autostima e la consapevolezza nei nostri mezzi. - continua il tecnico nerazzurro – Il Siviglia è la classica squadra spagnola che predilige il dominio del possesso e del gioco, ha tanti elementi di qualità ed è logico pensare che nel momento in cui permetti loro di alzare i ritmi diventa complicato. Dovremo essere bravi nell’impostare l’incontro sui nostri ritmi, non sui loro”.