Inter, Conte in sospeso... la volata finale

© foto di Insidefoto/Image Sport

Conte, fortissimamente Conte. Il chiodo fisso nerazzurro continua a rispondere alle sembianze del tecnico salentino, nonostante le difficoltà accessorie nel riuscire a portare a casa l’obiettivo. Se da un lato i contatti con Marotta hanno avuto esito positivo, strappando un accordo di massima soddisfacente per tutte le parti in causa, ciò che va ancora ricercato è il lasciapassare della proprietà, che a fronte di discorsi di bilancio da non sottovalutare e facendo riferimento ai risultati ottenuti, in linea con le aspettative pur senza nessun genere di exploit, propenderebbe per proseguire con Spalletti.

Nel frattempo è lapalissiano che la concorrenza sia forte ed importante: con la Roma che attraverso il suo moto rivoluzionario che dovrebbe coinvolgere Petrachi in qualità di direttore sportivo ha giocato le sue carte valide a prescindere dal piazzamento a fine stagione, e con quell’incontro tra Agnelli ed Allegri che continua a gravare sulle certezze dei campioni d’Italia in carica. Insomma un intrigo vero e proprio, nel quale l’Inter continua ad avere chance rilevanti di uscirne vincitrice, ammesso che tutte le componenti societarie spingano nella direzione di un cambio.