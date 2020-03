Inter, Conte in versione smart working: studio rosa e inserimento di Eriksen

Secondo quanto racconta quest'oggi la Gazzetta dello Sport, Antonio Conte non perde l'abitudine al duro lavoro, neanche nell'isolamento forzato cui l'emergenza sanitaria lo ha costretto: con l'aiuto dello staff e del fratello Gianluca, l'ex ct ha analizzato a fondo le ultime partite e allargato il campo di ricerca a gare di Premier e Bundesliga. Una sorta di corso di aggiornamento dal divano, con l'obiettivo di conoscere a fondo la propria rosa, ancora di più, ma anche di studiare qualche ipotetico nuovo innesto per l'Inter che verrà. Il focus più intrigante tuttavia è stato fatto su un asso già presente in squadra, quel Christian Eriksen che è stato il grande colpo estivo ma che non ha avuto la possibilità di diventare l'uomo decisivo che tutti i tifosi nerazzurri si sarebbero aspettati.