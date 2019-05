Inter, Conte: "Inizia un nuovo capitolo della mia vita, sono entusiasta"

© foto di Insidefoto/Image Sport

E' arrivato stamane l'annuncio di Antonio Conte all'Inter e subito dopo, il tecnico stesso, ne ha parlato così al sito ufficiale nerazzurro: "Inizia un nuovo capitolo della mia vita, sono entusiasta. Cercherò con il lavoro di ricambiare tutta la fiducia che il Presidente e i dirigenti hanno riposto in me. Ho scelto l'Inter per la società, per la serietà e l'ambizione del progetto. Per la sua storia. Mi ha colpito la chiarezza del Club e la voglia di riportare l'Inter dove merita".