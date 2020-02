vedi letture

Inter, Conte: "Io ho fiducia in Padelli, ma la voglio da tutti. Stasera due gol regalati"

Antonio Conte, nella conferenza stampa dopo la sconfitta della sua Inter per 2-1 in casa della Lazio, ha così parlato delle distrazioni difensive, e della fiducia che ripone in Padelli: "Ho grande fiducia in tutti i calciatori e tutti la devono avere nei compagni di squadra. È inevitabile dire che oggi abbiamo concesso due gol su due regali. Dobbiamo migliorare, non è la prima volta: è successo anche in passato che abbiamo rimesso in gioco l'avversario. La squadra deve avere voglia di crescere, step dopo step. Se vogliamo dare fastidio quest'anno dobbiamo salire, anche a livello individuale. Posso essere arrabbiato con la squadra se non dà tutto, ma oggi ha dato tutto. L'impegno dei ragazzi mi è piaciuto, non gli posso rimproverare nulla su questo aspetto: la partita è stata equilibrata contro una squadra forte come la Lazio. Grande rispetto e complimenti".