Inter, Conte: "Io top player? Grazie, ma quelli dobbiamo averli in campo"

Fonte: dall'inviato, Alessandro Rimi

© foto di Insidefoto/Image Sport

In riferimento alle sue parole di qualche tempo fa, e contestualmente a quelle di Marotta che lo ha definito "un top player", il nuovo tecnico interista Antonio Conte, nel corso della sua presentazione ufficiale, ha così risposto: "Io top player? Ringrazio il direttore ma i top player dobbiamo averli in campo. Abbiamo una base buona per costruire, io dovrò dare un apporto importante, come penso di aver sempre fatto nelle mie precedenti gestioni. So di avere una grande responsabilità, e me la sento addosso".