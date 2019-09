Inter, Conte: "Juventus e Napoli sono nettamente davanti a noi"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ci sono dei parallelismi tra la tua prima Juventus e questa Inter? Questa una delle domande poste in conferenza stampa ad Antonio Conte, allenatore dell'Inter. Questa la sua risposta: "Parallelismi è difficile farne, sono situazioni diverse. Io ricordo che durante il mio primo anno alla Juve fummo bravi, riuscimmo a vincere da imbattute pareggiando tante gare. Trovammo delle difficoltà e di fronte c'era un Milan con Ibrahimovic, Thiago Silva, Nesta, Robinho e Gattuso. Noi fummo bravi e loro in alcuni aspetti mancarono, perché i superfavoriti erano loro. C'era l'Inter del Triplete, il Napoli di Cavani-Lavezzi e Hamsik, tutte squadre che partivano davanti a noi. Oggi - prosegue - l'Inter non è favorita, perché Juventus e Napoli sono davanti a noi in maniera importante, ma questo non deve cambiare. La qualità della Serie A s'è alzata. La Lazio per me è una squadra forte, lo scorso anno ha vinto la Coppa Italia, è stata costruita negli anni e può lottare per stare tra le prime quattro. Il Milan sta vivendo un momento così, ma ha buoni giocatori. Dobbiamo lottare per fare del nostro meglio, vediamo cosa sarà il nostro meglio".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale di Antonio Conte.