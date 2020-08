Inter, Conte: "L'unica recriminazione, dobbiamo concretizzare di più le occasioni che creiamo"

Antonio Conte, tecnico dell'Inter, commenta il successo contro il Leverkusen che vale l'accesso alle semifinali di Europa League: "Ciò che non è mai mancata nei confronti della squadra è la fiducia. Abbiamo lavorato tanto e i risultati si sono visti in campionato e si stanno vedendo in coppa. La squadra è da elogiare in blocco perché abbiamo fatto una partita importante sotto tutti i punti di vista, sia nella fase di non possesso dando sempre pressione all'avversario in qualsiasi zona del campo, impedendogli di palleggiare e dominare la partita. Bravi anche in fase di possesso. Dobbiamo recriminare solo il fatto che se avessimo concretizzato di più le occasioni che abbiamo creato avremmo chiuso la partita prima. Comunque grandi elogi ai ragazzi per la partita, sono molto contento".