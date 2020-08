Inter, Conte: "La presenza di Zhang è un valore aggiunto per me e per i calciatori"

vedi letture

Antonio Conte, tecnico dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa dell'arrivo del presidente Steven Zhang a dare sostegno alla squadra: “Fa sempre piacere a me e ai calciatori la visita del presidente e la sua presenza qui con noi. Per me è un valore aggiunto in ogni situazione, sia per me che per i calciatori”.