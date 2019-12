Inter, Conte: "La vittoria a volte inganna. Sono qui per tornare credibili"

Con i giusti correttivi a gennaio, dove può arrivare questa Inter? E' una delle domande poste in conferenza stampa ad Antonio Conte, allenatore dell'Inter che alla vigilia della sfida contro il Genoa ha risposto così: "L'obiettivo nostro, fin da inizio anno, è sempre stato quello di diventare una squadra credibile. Chi ci affronta sa che sarà una partita dura. Noi abbiamo iniziato un percorso e ci stiamo lavorando, quando inizi un percorso sai benissimo che puoi trovare buche e una zona sterrata, così come le salite. Noi dobbiamo essere bravi ad andare avanti, al di là delle difficoltà che si possono ritrovare. Ci vorrà pazienza, dobbiamo continuare a costruire. Se vinci non vuol dire per forza che stai costruendo, perché a volte la vittoria inganna. Ci sono situazioni in cui, pur non vincendo, sai che stai costruendo qualcosa di duraturo che possa poi diventare importante nel tempo. La nostra intenzione è quella di fare le cose per bene e serie, prima di abbreviano i tempi meglio è ma sappiamo benissimo che non ci siamo solo noi, ma anche altre squadre che hanno iniziato questo percorso da un bel po' di tempo".

