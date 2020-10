Inter, Conte: "Lavoriamo per trovare equilibrio, ma è meglio un 5-4 che uno 0-0"

Intervenuto in conferenza alla vigilia della sfida con la Lazio, il tecnico dell'Inter Antonio Conte ha parlato anche dell'inizio di campionato dei nerazzurri, con la squadra che ha segnato 9 gol e ne ha subiti 5: "Stiamo lavorando per cercare di trovare sempre il giusto equilibrio. Continuiamo a creare delle situazioni offensive, ma occorre equilibrio per evitare di prendere delle ripartenze e farci trovare impreparati. Mettiamo anche in conto la bravura dell'avversario. Meglio un 5-4 che uno 0-0".

