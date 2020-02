Inter, Conte libera Eriksen e pensa a nuove soluzioni

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Chiaro che da qui alle scelte definitive c’è ancora un mondo. Di tempo, di prove, di colloqui motivazionali, di consulti medici, di osservazioni tecniche. Però una cosa è certa: Antonio Conte, a ragion veduta, dopo aver inciso ancora sul mercato e ottenuto gli uomini che voleva, sta lavorando a nuove soluzioni tattiche. Anche perché infortuni e squalifiche non la smettono di mollare l’Inter. O, vista in altro modo, i nerazzurri fin qui non hanno brillato per tenuta fisica (Borja Valero, Gagliardini, Asamoah, giusto per citarne alcuni) e mentale (la sfuriata di Lautaro è un buon esempio). Perciò, di fronte a contesti particolarmente d’emergenza e avversari potenzialmente scomodi, meglio preparare un piano B e pure un piano C. Il derby, per l’appunto, potrebbe spingere il tecnico interista a sperimentare, ma sempre nella certezza. Siccome Alexis Sanchez dal primo minuto non risulta ancora essere una garanzia, ad Appiano s’è vista una formula alternativa capace di inglobare tutti gli elementi necessari: l’armonia e le geometrie di Brozovic, la duttilità e la doppia fase di Barella, il dinamismo e la fisicità di Vecino, il turbo di Young e il sacrificio di Candreva (ma all’occorrenza pure lo sprint di Moses) e la libertà/imprevedibilità di Christian Eriksen. Un mix perfetto pronto a far fuoco con la potenza di Lukaku. In attesa di Martinez, l’Inter si sdoppia in un alterego tutto da scoprire. Chissà, forse già domani nel derby contro il Milan.