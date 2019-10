© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Parlando in conferenza stampa, Antonio Conte, allenatore dell'Inter, si è così espresso sul momento che sta attraversando il suo centravanti Romelu Lukaku: "È sicuramente un giocatore che si deve allenare, ha un'imponente stazza fisica, ha bisogno di allenarsi e giocare. Di essere in grande condizione. In questo inizio ha avuto questo problema alla schiena, se lo sta trascinando dalla Lazio. Credo abbia dato tutto, è inevitabile che con il Barcellona mancava Lukaku: non c'era un cambio ai due attaccanti, oltre a Esposito, giocatore di grande prospettiva. Con la squalifica di Sanchez non avevamo quella punta, Politano - anche se lo stiamo utilizzando come punta - ha caratteristiche più da esterno. Non è quel calciatore che ti tiene palla e botta. Romelu si è impegnato, ha cercato di fare il massimo. Spero che superi questi piccoli problemi".