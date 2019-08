© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Lecce, l'allenatore dell'Inter Antonio Conte ha parlato anche del nuovo acquisto Romelu Lukaku, arrivato dopo un'estenuante trattativa col Manchester United: "Romelu è arrivato con pieno entusiasmo. Si è fatto ben volere dal gruppo fin da subito. Lavora bene e duramente. L'allenamento per qualche ragione non è mai come lo vorresti. Lui ha potenziale e ancora margine per migliorare. L'ho provato con diversi compagni, son contento della sinergia che sta nascendo".