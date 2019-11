Inter, Conte: "Lukaku e Lautaro sempre più nella nostra idea di gioco"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Penso che ogni allenatore abbia la propria strategia, a San Siro si snaturarono un pochettino, giocando a specchio e noi rispettiamo ogni scelta". Antonio Conte, ospite di Sky, parla così della sfida di domani al Borussia Dortmund di domani sera, decisiva per il cammino di entrambe in Champions League: "Il Dortmund è una squadra forte, troveremo un ambiente molto caldo domani, è una sfida stimolante per i miei calciatori, dura. Domani, rispetto all'andata, dovremo fare qualcosa in più, sappiamo bene che tipo di atmosfera riescono a creare i tifosi del Dortmund, cercheremo di fare la nostra partita, conosciamo i nostri pregi e difetti e cercheremo di esaltare i primi. Lukaku in crescita? Romelu e Lautaro stanno entrando sempre di più nella nostra idea di gioco e questo è fondamentale per tutto quello che facciamo, hanno entrambi spazio per crescere e in Serie A non possono fare altro".