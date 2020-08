Inter, Conte: "Lukaku? Ha faticato ad entrare in partita. Poi ha fatto gara importante"

vedi letture

Il tecnico dell'Inter Antonio Conte ha parlato a Sky Sport soffermandosi anche sulla prestazione e l'apporto alla squadra di Romelu Lukaku: "Poteva essere una serata ancora migliore per lui. Ha fatto un bel gol, anche se ha ritardato un po' ad entrare in partita. All'inizio è mancato lui, poi ha fatto una partita importante, come Lautaro e Sanchez. È una serata positiva, sono contento per i ragazzi, perché hanno voglia di andare avanti e di continuare. Non hanno voglia di andare in vacanza".

CLICCA QUI per le dichiarazioni integrali di Antonio Conte