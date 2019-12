Inter, Conte: "Lukaku-Lautaro? Posso soltanto ringraziarli"

© foto di Federico De Luca 2019

Intervistato da Sky Sport, il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha parlato al termine del match pareggiato contro la Fiorentina, analizzando i problemi in zona gol e le tante occasioni fallite al Franchi dai nerazzurri: “Abbiamo avuto delle occasioni in cui il portiere Dragowski è stato strepitoso. Anche nel secondo tempo potevamo sfruttare meglio altre situazioni ma parliamo di ragazzi che stanno giocando sempre, per forza di cosa giocano gli stessi e qualcosa è giusto che la paghiamo in stanchezza. Però guardiamo avanti, forti anche del fatto di essere venuti a Firenze, su un campo difficile e in un ambiente caldo ed esserne usciti delusi. Proviamo a guardare il bicchiere mezzo pieno... La condizione fisica i miei ce l'hanno, ma giocando così tanto è inevitabile. E Lukaku e Lautaro stanno giocando sempre. Noi cerchiamo di rimanere in 30-35 metri sia che siamo in attacco sia che siamo in difesa, per avere i reparti collegati. Purtroppo sono capitate situazioni particolari, come l'infortunio di Sanchez che ci ha privati di un'alternativa per dare fiato e riposo a loro due. Anzi, posso solo ringraziarli per quanto stanno facendo, sono a disposizione della squadra e avrebbero bisogno di rifiatare ma non possiamo permettercelo".