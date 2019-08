Inter, Conte: "Lukaku lo volevo anche al Chelsea, non so come andrà"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenuto al termine di Tottenham-Inter di International Champions Cup, il tecnico nerazzurro Antonio Conte ha parlato anche di mercato. Ecco le sue dichiarazioni: "Continuiamo a lavorare nel miglior modo possibile. Capisco che ci siano alcune lacune da colmare, ma al momento sono molto fiducioso. Allo stesso tempo, sto lavorando con un grande gruppo di giocatori che mi dà molte soddisfazioni. Scambio Dybala-Lukaku? Onestamente non so come andrà a finire, sto leggendo di questo scambio sui giornali. Lukaku è un buon giocatore, un attaccante che in passato ho provato ad acquistare quando ero l'allenatore del Chelsea. Stiamo parlando di due grandi club, la Juventus e l’Inter, ma sinceramente non so come andrà a finire. Il mio modo è continuare a lavorare con questo gruppo di giocatori per cercare di migliorare i meccanismi della squadra e infondere la giusta mentalità” ha spiegato il tecnico nerazzurro come riportato da Fcinternews.it.