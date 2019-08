© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

"Abbiamo le idee chiare, sappiamo dove rinforzarci, trovando anche occasioni come Lukaku. È stato pagato 65 milioni in 5 anni e oggi ha fatto vedere chi è e perché abbiamo insistito per prenderlo". Così, Antonio Conte ha parlato dell'acquisto del centravanti belga ai microfoni di Sky Sport. Il tecnico dell'Inter ha dato le cifre dell'operazione, che si è definita in modo molto conveniente per le casse del club nerazzurro.