Inter, Conte mastica amaro: "Chi vince scrive la storia, gli altri al massimo vanno a leggerla"

Antonio Conte, tecnico dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro la Fiorentina: "Il secondo è il primo dei perdenti. La storia la scrive chi vince, rimane scritto questo. Gli altri, abbiamo la Champions e niente. Dire che sono arrivato secondo non mi cambia la vita ed è giusto che non me la cambi. Chi vince scrive la storia, gli altri al massimo vanno a leggerla. Contro la Fiorentina mi riesce difficile pensare a qualcuno sottotono. I ragazzi hanno dato tutto, hanno messo l'anima. Quando ci sono questo tipo di prestazioni e il risultato non è una vittoria mi dispiace perché lo sforzo prodotto non ha portato a raccogliere ciò che meritavamo".