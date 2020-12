Inter, Conte: "Mercato? Non spetta a me fare richieste. Cessioni? Succede in tutti i club"

Nell’intervista rilasciata a Sky dopo il 2-1 sul Verona, Antonio Conte ha parlato anche di cosa chiederà alla società per il mercato invernale dell’Inter: "Non spetta a me chiedere, spetta fare delle valutazioni e poi è inevitabile che il club in base alle possibilità farà o meno. Io posso fare delle valutazioni insieme ai dirigenti ma poi bisogna far fronte a determinate situazioni. Cessioni? Non lo so, sicuramente ne discuteremo come succede in tutte le squadre. Noi continuiamo a lavorare e il gruppo ha dimostrato di voler fare bene".

