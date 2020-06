Inter, Conte: "Meritavamo di andare in finale. Eriksen? Può calarsi bene in questo sistema"

Antonio Conte, allenatore dell'Inter, dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia in seguito all'1-1 del San Paolo col Napoli è intervenuto in conferenza stampa: "Sinceramente penso che avremmo meritato di andare in finale, in virtù della partita di stasera e della somma delle due partite. Potevamo essere più cattivi, abbiamo creato tantissimo e raccolto un solo gol. Ospina è stato in assoluto il migliore in campo per il Napoli. Ora ci aspetta un qualcosa di folle a livello calcistico perché pensare di giocare tutte quelle partite tra giugno e luglio, ogni tre giorni, non è una cosa normale".

Il tecnico salentino si è soffermato anche su Christian Eriksen, autore della rete del temporaneo 1-0, apparso tra i migliori in campo al San Paolo: "E' diverso da quello che è arrivato. E' un Eriksen su cui abbiamo lavorato, con il sistema in cui può calarsi nel migliore dei modi. E' un giocatore importante, ha fatto bene. Sono contento per lui e sono convinto che continuerà a fare bene".