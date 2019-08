© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Inter ha deciso di cedere anche Ivan Perisic. Dopo l'addio di Nainggolan e l'obiettivo cessione di Mauro Icardi, anche un altro pezzo della vecchia guardia è pronto a passare la mano. I nerazzurri chiedono 30 milioni di euro e a quella cifra non si è ancora avvicinato nessuno, per questo il giocatore potrà partire anche in prestito, con una formula simile a quella del Ninja. Il croato non viene infatti messo alla porta per fare cassa, ma per voltare pagina con Conte che gli preferisce Politano, da ieri fuori dalla lista dei cedibili. La soluzione Premier può decollare last minute ma il tempo è molto stretto visto che domani chiudono le trattative per i club inglesi. Per questo occhio anche alla soluzione Monaco, unica società che fino a oggi si è affacciata dalle parti di Marotta per chiedere informazioni. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.