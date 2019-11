© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha commentato in conferenza stampa la sfida vinta in rimonta contro il Bologna: “Un pensiero per Mihajlovic? Con lui ho il piacere di parlare spesso, ci siamo sentiti anche prima del Barcellona. Stiamo parlando di un allenatore top e di una persona top. Ho grandissima stima di una persona che come me preferisce dire una brutta verità che una bella bugia. Vedere il Bologna così nonostante la sua assenza è straordinario. Questa squadra ha il carattere di Sinisa, è una signora squadra”, ha concluso.