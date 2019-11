Inter, Conte: "Non avrei timore nel far partire Esposito dal primo minuto"

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Antonio Conte attingerà dal settore giovanile per sopperire all'emergenza numerica degli ultimi giorni. L'ha dichiarato quest'oggi in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro l'Hellas Verona. "In questo momento idee alternative sono quelle di portare un ragazzo della Primavera in rosa tra Vergani e Fonseca. Non vedo altre alternative. Però io ho grande fiducia in Lukaku e Lautaro oltre che in Esposito. Non avrei timore alcuno a farlo partire dal 1'. Cercheremo di far crescere con noi anche Fonseca e Vergani per sopperire a questo periodo che ci sta privando di alternative", ha dichiarato l'allenatore dell'Inter.

