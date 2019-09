Inter, Conte non ci sta: "Un punto o zero è la stessa cosa per me"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Nella conferenza stampa successiva a Inter-Slavia Praga di Champions League, terminata sul punteggio di 1-1, l'allenatore nerazzurro Antonio Conte ha così risposto a chi gli chiedeva se fosse soddisfatto quantomeno di essere riuscito a raccogliere punti: "Sono felice per il tifoso, ma un punto o zero punti è la stessa cosa per me. E lo stesso penso dei giocatori. Non possono essere soddisfatti, ma tornare a casa e capire perché è stata fatta una prestazione del genere".

