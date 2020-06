Inter, Conte non dimentica Vidal ma il nuovo incursore di metà campo può essere... Nainggolan

L'Inter non si è certo dimenticata di Arturo Vidal, da sempre pupillo di mister Conte, ma non intende comunque inserirlo nell'operazione Lautaro Martinez col Barcellona per non vedere super-valutato il cartellino di un giocatore sì di prima scelta, ma con 33 anni alle spalle e un contratto in scadenza nel 2021. Proprio per questo, come riporta oggi Tuttosport, l'ad Marotta avrebbe già individuato nel profilo di Radja Nainggolan l’incursore chiesto dall’allenatore per rinforzare la mediana. Il belga, con ogni probabilità, a fine stagione farà infatti rientro a Milano dal prestito al Cagliari provando a conquistarsi una chance nella rosa nerazzurra.