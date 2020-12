Inter, Conte: "Non era semplice rialzare l'umore. La compattezza l'ho chiesta fuori"

"Il valore che hanno questi tre punti è che ci fanno salire in classifica”. Antonio Conte, ai microfoni di InterTV, analizza così la vittoria dei nerazzurri sul Cagliari: “La quarta partita consecutiva vinta in campionato, arrivata dopo un dolore calcistico che è la partita contro lo Shakhtar. Non era semplice - riporta fcinternews.it - rialzare l'umore ai calciatori. Sono stati molto bravi perché queste sono situazioni in cui meno si parla e meglio è. Gli ho detto di lasciare le parole agli altri e di parlare sul campo".

Partita iniziata in un modo e finita tatticamente in un altro. Simbolo di quella compattezza di cui parlava ieri?

"La compattezza io l'ho chiesta all'esterno, non all'interno. All'interno siamo molto compatti e uniti. Sappiamo che situazioni dobbiamo affrontare, siamo l'Inter. Ho chiesto compattezza fuori perché ho visto tanta negatività intorno che mi è dispiaciuta molto perché qui ci sono persone che stanno dando tanto per questo club. C'è impegno massimale, viviamo per questo. Abbiamo iniziato la partita in un modo, abbiamo cambiato per cercare di essere meno equilibrati e più offensivi. Al tempo stesso siamo stati anche fortunati, loro in un paio di circostanze sono ripartiti e non sono stati bravi a sfruttare delle superiorità numeriche in fase offensiva sull'1-0. In quelle circostanze dalla panchina bisogna dare possibilità in più".

L'Inter è la seconda squadra in Europa ad aver guadagnato più punti in situazioni di svantaggio. Sinonimo di grande orgoglio?

"Se guardo le statistiche, ne trovo tante. Questa è la squadra che ha fatto più gol in Serie A. Il fatto di aver rimontato di più, facendo più punti in rimonta è un aspetto positivo, dimostra che questa è una squadra che ha carattere che non si arrende di fronte a situazioni negative come oggi che abbiamo dominato una partita e creato tantissimo ma ci siamo ritrovati sotto di un gol. Quindi merito ai ragazzi che hanno questo spirito".