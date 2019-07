Inter, Conte non lascia spiragli per Nainggolan e Icardi

Antonio Conte non lascia spiragli per Radja Nainggolan e Mauro Icardi. La Gazzetta dello Sport scrive che l'allenatore, nel breve colloquio che ha avuto ieri con i due calciatori, non ha lasciato spazio a discussioni. La comunicazione è stata fredda e diretta, quasi di servizio, perché la linea è chiara e perché non vuole che nulla disturbi la costruzione della sua prossima squadra. Il Ninja starebbe aprendo alla pista cinese, mentre Mauro via social ostenta tranquillità.