Inter, Conte: "Non mi piace parlare di sfortuna, mancata precisione sotto porta"

vedi letture

Il tecnico dell'Inter Antonio Conte, ai microfoni di Inter Tv, ha commentato così il derby perso oggi contro il Milan: "Sinceramente non mi piace parlare di fortuna o sfortuna, specialmente quando si perde. Credo che l’Inter abbia fatto la sua partita in maniera importante e creando diverse occasioni. Saremmo dovuti essere più precisi sotto porta e al tempo stesso abbiamo concesso troppe occasioni. Dobbiamo migliorare, ma non rimprovero l’impegno messo in campo dai ragazzi. Dispiace molto, una sconfitta al derby fa male, ma dobbiamo resettare traendo il giusto da questo incontro. Abbiamo comunque fatto la partita, spero che la Dea bendata ci assista in futuro. Champions? Abbiamo il primo impegno col Borussia. Occorre resettare, in quanto a voglia e sacrificio mostrato non rimprovero nulla, ma continueremo a lavorare tanto per tutto l’anno".