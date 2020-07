Inter, Conte: "Non mi piace quando si attacca la mia persona o non si racconta la verità"

Dopo il successo contro il Napoli, il tecnico dell'Inter Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport: i"Il problema è che non posso essere io a raccontare la storia dell'Inter. Ci siete voi. I giornalisti. Chi vede le partite e riporta i numeri. Dovete essere voi a raccontare il lavoro che è stato fatto. Capisco che anche io creo tantissime aspettative. Tante cose posso essere condizionate dal fatto che io creo delle aspettative importanti e qualcuno può pensare che quando arrivo, tocco e vinciamo. E' successo".

Come se tu la cercassi questa situazione.

"A me sembra sempre di essere molto onesto quando parlo. Penso che la correttezza e l'onestà dia fastidio a qualcuno. Capisco anche che attaccare me porta pubblicità, non attacchi l'ultimo della banda. Mi spiace perchè a volte sento dire delle cose sul lavoro o su tante cose che offendono la professionalità di una persona che ci mette passione. Cerco di essere un acceleratore delle situazioni in cui mi chiamano. Quando non si racconta la verità o si racconta ad arte delle cose per attaccare la mia persona non mi è piaciuto".

