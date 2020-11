Inter, Conte non molla l'idea di riabbracciare Kante: i nerazzurri però devono prima cedere

vedi letture

Antonio Conte continua a sognare N'Golo Kante per il suo centrocampo e anche se sul centrocampista francese continua il pressing del Manchester United il tecnico dell'Inter spera che si possa aprire uno spiraglio. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport l'unico modo per arrivare al mediano del Chelsea è quello di monetizzare con la cessione di Eriksen, anche se per quel che riguarda il danese potrebbe essere messo in ponte uno scambio con il PSG con Leandro Paredes.