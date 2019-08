© foto di Imago/Image Sport

Come scrive il Daily Mail, dopo aver perso Edin Dzeko il tecnico dell'Inter Antonio Conte punta con forza su Alexis Sanchez. Secondo il tabloid britannico l'ostacolo più grande nella trattativa è rappresentato dall'ingaggio del cileno. L'Inter può offrire 5 milioni (di sterline) all'anno per un contratto quadriennale, che sarebbe un grosso passo indietro economico per l'attaccante che al momento ne prende nove al Manchester United. Il tecnico dei Red Devils, Solskjaer, ha oltretutto confermato ieri di voler trattenere l'ex Arsenal nonostante il suo flop nella scorsa stagione.