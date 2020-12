Inter, Conte non parla di mercato: "Prima il Verona poi ci vedremo con la società e valuteremo"

Dopo il successo contro lo Spezia, il tecnico dell'Inter Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "E' la sesta vittoria consecutiva in campionato. Ben vengano questi risultati perchè quando riesci a dare continuità riesci e stare nella zona alta della classifica. Sapevamo che sarebbe stata una gara complicata, lo Spezia cercava di chiuderci gli spazi e ripartire con gli attaccanti. Abbiamo concesso poco e al tempo stesso nel primo tempo non abbiamo creato tantissimo. Comunque è stata una buona vittoria considerando il fatto che questa è la nona partita, manca la decima e stiamo giocando ogni tre giorni. C’è un po’ di stanchezza, è inutile nasconderci, dobbiamo stringere i denti e finire nel migliore dei modi questo blocco di dieci partite".

Uno dei centrali nel primo tempo può uscire più in fretta per evitare che i centrocampisti corrano di più?

"Cerchiamo di non essere timorosi perchè la linea bisogna sempre spezzarla. Bisogna avere coraggio, si è visto questo e non deve accadere".

E' l'Inter titolare fino in fondo o ti aspetti un potenziale titolare a gennaio?

"Ora dobbiamo finire questo ciclo di dieci partite poi è giusto vedersi col club e fare le prime valutazioni in maniera serena e intelligente e cercare di capire cosa fare".

Gomez può interessarti?

"Ho troppo rispetto nei miei calciatori. Dopo il Verona saranno passate 14 partite ed è giusto fare un consultivo e fare delle valutazioni in maniera obiettiva e serena".