Inter, Conte: "Non parlo di Ibra. Sarebbe una mancanza di rispetto"

Antonio Conte non parla di mercato, neanche quando in conferenza stampa gli viene chiesto di Zlatan Ibrahimovic. Queste le parole del tecnico italiano: "Parlare di altri giocatori oggi sarebbe una grande mancanza di rispetto dei miei calciatori, per quello che mi stanno dando e che mi hanno dato in questi tre mesi. Non è giusto. Con tutto il rispetto per Ibra, un giocatore che rimarrà nella storia del calcio quando deciderà di smettere, ho grandissima fiducia e rispetto dei miei. A volte alcune tegole e disavventure possono dare ancora maggiori stimoli e opportunità, per responsabilizzarci tutti quanti. Dobbiamo sfruttare questo, cercare di essere più forti".

