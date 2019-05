Inter, Conte o Spalletti? Godin-Danilo-Dzeko utili per entrambi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gli acquisti già fatti (Godin), quelli in definizione (Danilo) e le idee concrete (Dzeko) non influiranno sulla scelta del tecnico dell'Inter per l'anno prossimo, quelli ancora da fare ovviamente sì. Luciano Spalletti o Antonio Conte, la scelta sarà frutto di un'attenta valutazione economica e dei benefici che l'una o l'altra scelta potrà portare. Ma stando alla Gazzetta dello Sport, alcune esigenze di base sono in comune: aumentare l'esperienza internazionale e l'abitudine alla vittoria della squadra. Ma anche rafforzare il centrocampo, troppo spesso ritrovatosi con la coperta corta quest'anno.

Con Spalletti - Se sarà confermato in panchina, la difesa non dovrebbe essere toccata: 4-3-3 e 4-2-3-1 come moduli base, gli investimenti più corposi verranno fatti dunque sugli esterni d'attacco. Politano confermato, Keita tutt'altro che bocciato ma troppo caro al momento e Perisic intenzionato a partire. Steven Bergwijn è il preferito a livello di nuovi nomi, ma anche in attacco servirà un'alternativa a Lautaro Martinez e Dzeko è ovviamente un nome graditissimo.

Con Conte - Ipotizzando l'utilizzo del 3-5-2, innestato anche in azzurro e al Chelsea, Lautaro Martinez dovrrebbe essere utilizzato come seconda punta, magari al fianco di Romelu Lukaku, graditissimo da Conte. L'alternativa low cost porterebbe sempre al bosniaco della Roma. A centrocampo bene Pellegrini, mezzala in grado di agire al meglio delle proprie possibilità con uno schieramento folto in mediana. In difesa l'esigenza di alternative ai titolari potrebbe riportare a casa Alessandro Bastoni, di rientro dal Parma, piuttosto che cercare un compratore per lui.