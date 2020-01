© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha commentato a Inter TV il match pareggiato oggi contro il Lecce: “Le occasioni per vincere le abbiamo avute, eravamo anche stati a sbloccare una partita che diventava difficile, ma poi sul pareggio potevamo fare di più - ha esordito -. Ripeto: quando rallentiamo, fatichiamo. Non ce lo possiamo permettere. l nostro grande girone di andata si spiega avendo dato tutto in ogni gara, attenti ai dettagli in ogni momento della partita. Ma fa parte di un processo di crescita, dobbiamo capire che partite come queste devono essere vinte. Come a Firenze. Che ci sia di insegnamento”.