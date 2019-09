Inter, Conte: "Oggi mostrato pochissimo della nostra idea di calcio"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Antonio Conte, allenatore dell'Inter, nella conferenza stampa di fine partita, arrivata a seguito del pari interno d'esordio in Champions contro lo Slavia Praga, si è soffermato sull'aspetto tattico, tornando sulle troppe palle lunghe proposte dai nerazzurri: "Noi non ci alleniamo per buttare palla lunga e fare la guerra. Noi ci alleniamo sotto pressione, per giocare, e oggi non siamo stati bravi. Abbiamo mostrato pochissimo della nostra idea di calcio. Sicuramente possiamo migliorare, dobbiamo migliorare. Ma torno a ripetermi: la responsabilità è mia".

