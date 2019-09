Inter, Conte: "Partita ostica, ho fiducia nei calciatori che sono rimasti"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Queste le dichiarazioni di Antonio Conte, tecnico dell'Inter, ai microfoni di Radio Rai dopo la vittoria contro il Cagliari. "E' stata una partita ostica e difficile su un campo dove tutte saranno in difficoltà, abbiamo visto un Cagliari diverso rispetto alla prima giornata. E' stata una partita sporca, siamo stati bravi a stare sul pezzo. Dopo il pareggio abbiamo ripreso il filo del discorso trovando la vittoria. I giocatori che sono rimasti in rosa sono rimasti perchè credo ciecamente nelle loro possibilità, in queste due partite sono i ragazzi che hanno affrontato il campionato scorso. Ho grande fiducia nei calciatori che ho a disposizione, sono felice per Ranocchia che è la seconda partita che si è fatto trovare pronto nonostante non giocasse da tempo. Con i tipi di attaccanti che abbiamo possiamo giocare con due a supporto della punte, significherebbe comunque limitare i centrocampisti bravi che abbiamo nell'inserimento. Mi aspetto tanto anche da Gagliardini come da Barella, durante la partita possiamo cambiare anche modulo. Noi stiamo andando per la nostra strada con determinati movimenti da fare, cambiare non è semplice e non è nella mia idea quella di improvvisare".